Розгляд скарги Луценка на порушення проти нього справи відкладено

Генеральна прокуратура України вдруге не надала Печерському районному суду Києва матеріали кримінальної справи, на підставі яких суд мав би розглянути скаргу екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про порушення проти нього кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона», зауваживши, що наступне судове засідання має відбутися 16 грудня.

Про час засідання буде поінформовано пізніше

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за підозрою в розтраті майна. Справу порушено за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

25 листопада Печерський райсуд Києва відклав засідання до 6 грудня через те, що Генпрокуратура не надала матеріалів кримінальної справи, на підставі яких суд мав розглядати скаргу Ю.ЛУЦЕНКА на порушення проти нього кримінальної справи.