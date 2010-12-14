Парламенту пропонують провести слухання щодо Трудового кодексу

Народний депутат від партії «Наша Україна» Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ пропонує провести парламентські слухання щодо проекту Трудового кодексу.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН на тему: «Соціальні ініціативи «Нашої України» напередодні нового бюджетного року».

За словами депутата, він спробує зареєструвати відповідний законопроект за підписами представників усіх парламентських фракцій. При цьому М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ не виключив, що може зробити це і самостійно.

Він зауважив, що у проекті кодексу є багато дискусійних положень. Зокрема, депутат звернув увагу на те, що у двох статтях йдеться про те, що базовим є 40-годинний робочий тиждень. Водночас інша стаття дозволяє встановлювати шестиденний робочий тиждень, тобто 48-годинний.

Також, за словами М.КУЛЬЧИНСЬКОГО, у проекті кодексу чітко не визначено понаднормову оплату праці.

Він назвав дискусійною пропозицію щодо колективної матеріальної відповідальності. “Це взагалі неприпустимі речі. Конституція України говорить про індивідуальну відповідальність, персональну відповідальність за те чи інше діяння”, - наголосив депутат.

“Щоб не відбулось того, що відбувалось з Податковим кодексом, потрібно провести парламентські слухання по Трудовому кодексу”, - заявив М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ і додав, що якщо влада справді хоче рухатись у напрямку удосконалення соціального законодавства, вона має йти на широке обговорення подібних питань.