За випалювання рослинності хочуть посилити відповідальність

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності або її залишків.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 363 народних депутата з 426 зареєстрованих у сесійній залі.

Проект закону розроблено з метою надання реальних важелів впливу на власників та орендаторів земельних ділянок, які випалюють ділянки зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю та її залишки на земельних ділянках 1 га і більше, оскільки, як правило, розмір земельних ділянок більшості користувачів земельних ділянок не перевищує 1 га. Водночас випалювання рослинності або її залишків має місце саме на земельних ділянках, які належать або знаходяться в оренді у великих землекористувачів, ділянки яких значно перевищують 1 га.

Пропонується декриміналізувати відповідальність за знищення або пошкодження стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, розмір яких є менше 1 га, оскільки більшості власників землі належать ділянки саме такого розміру, а натомість пропонується збільшення економічних санкцій за ці дії для власників таких ділянок іншим проектом змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і ділянок більшого розміру.

Також передбачено збільшити штрафні санкції за знищення або пошкодження вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, розмір яких є більшою, ніж 1 га, та ввести позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного року до двох років, оскільки саме посадові особи агропідприємств, або особи, у власності, або користуванні яких знаходяться земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 1 га, навмисно, з метою економії коштів, не вживають необхідних заходів по своєчасній переробці, утилізації або вивезенню залишків рослинності та/або недопущенню випалювання їх іншими особами, та/або забезпеченню здійснення заходів щодо їхнього своєчасного гасіння.

Передбачено посилити відповідальність за ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, збільшивши санкції та встановивши, що це карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років, і позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двух до трьох років.