Правозахисники заявляють про різке звуження політсвободи в країні

Вибіркові кримінальні переслідування є ознакою недемократичної влади, заявляють Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група.

Як зазначається в переданій УНІАН спільній заяві правозахисників, «2010 рік відзначився активізацією гучних кримінальних переслідувань за злочини, вчинені з використанням посадового становища. Українська Гельсінкська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група могли б вітати намагання влади боротися з корупцією, зловживаннями та безкарністю серед представників державного апарату. Але в нас викликає занепокоєння той факт, що кримінальні переслідування стосуються виключно представників опозиційних політичних сил. Йдеться про порушені кримінальні справи проти Юлії ТИМОШЕНКО, Богдана ДАНИЛИШИНА, Юрія ЛУЦЕНКА та інших».

Водночас, наголошують правозахисники, «за аналогічних обставин кримінальні справи щодо представників чинної влади не порушуються. У деяких справах представникам опозиції інкримінуються дії, котрі зараз безкарно вчиняють представники чинної влади. Наприклад, в одній справі інкримінується неповернення застави, що була внесена під час приватизації Одеського припортового заводу, хоча ця застава не повернута до сьогоднішнього часу, за що несуть відповідальність посадовці, які зараз обіймають посаду».

На переконання авторів заяви, «за вкоріненої культури свавілля та зловживань, ігнорування закону та ручного керування, притаманної державній владі протягом багатьох років, вибіркове кримінальне переслідування виключно представників опозиції є фактично використанням кримінального судочинства для політичних цілей. Така практика суперечить демократичним цінностям, заснованим на рівності усіх перед законом, та підриває підвалини кримінального судочинства».

Особливо неприйнятно це виглядає на фоні безкарного побиття опозиційних народних депутатів у парламенті та намагання влади заблокувати роботу осередків опозиційних політичних партій.

Вибіркове застосування законодавства є характерним інструментом недемократичних режимів, наголошують Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група. Побоюючись поразки за чесної політичної конкуренції та політичної свободи, влада у таких країнах усуває опозиціонерів за допомогою кримінального переслідування. Це можна порівняти з вибірковою подачею новин, коли хтось вирішує, які новини поширювати, а які ні, що в кінцевому випадку призводить до відсутності повної інформації й викривлення уявлення про суспільні процеси.

Більше того, коли представники політичної сили, що отримали владу, на кожному кроці безкарно чинять незаконні дії, а їхні політичні опоненти піддаються за такі ж дії кримінальним переслідуванням, це встановлює диктатуру сили. Це також підриває будь-яку віру суспільства у чесність влади та її прихильності до ідей верховенства права, переконані правозахисники.

Вони заявляють, що, на жаль, в Україні не можна сподіватися на те, що суди стануть на заваді маніпуляції кримінальним процесом. Тому що судова реформа, проведена цього року, встановила істотну залежність суддів від політиків. Фактично, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та більшість у парламенті, що зараз відносяться до однієї політичної сили, через Вищу раду юстиції мають можливість впливати на суддів. Цей орган влади відіграє ключову роль у призначенні та звільненні суддів, притягненні їх до дисциплінарної відповідальності. Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА одразу після призначення заявив, що виконає будь-який наказ Президента. Його подальші висловлювання чітко показують його повну залежність від Президента. Головою Вищого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ призначено члена Партії регіонів, а його заступником – брата генерального прокурора (Миколу ПШОНКУ – УНІАН). Усе це породжує обґрунтовані сумніви, що судовий процес у цих політичних справах відбудеться з дотриманням стандартів права на справедливий суд».

Президент постійно стверджує, що його метою є розбудова демократичної держави європейського зразка. Кращим доказом цим твердженням було би припинення переслідування політичної опозиції під машкарою боротьби із зловживаннями, вважають правозахисники.

Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група закликають відмовитися від вибіркового кримінального переслідування та різкого звуження політичної свободи в країні, наголошується в заяві.