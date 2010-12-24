Порядок в Новорічну ніч забезпечуватимуть 15 тисяч міліціонерів

Правопорядок в Україні в Новорічну ніч забезпечуватимуть 15 тисяч співробітників міліції та військовослужбовців Внутрішніх військ МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві перший заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир САЛИМСЬКИЙ, відзначивши, що в Новорічну ніч на території України відбудеться більше 1,5 тис. заходів, у яких візьмуть участь 3 млн. чоловік. За словами В.САЛИМСЬКОГО, підготовку до забезпечення правопорядку в Новорічні свята міліція почала ще 7 грудня.

При цьому особлива увага приділятиметься використанню піротехнічних засобів.

У Новорічну ніч, сказав В.САЛИМСЬКИЙ, в основному працюватимуть патрульно-постова служба, співробітники ”Беркута” і дільничні міліціонери.

У центральній частині Києва до охорони громадського правопорядку в Новорічну ніч планується залучити 1,5 тис. співробітників міліції. 850 міліціонерів забезпечуватимуть правопорядок у районах столиці.

Крім того, увага приділятиметься безпеці дорожнього руху і супроводу співробітниками ДАІ і транспортної міліції груп дітей, які приїжджатимуть до Києва на святкові заходи. Очікується, що на Новорічні і Різдвяні свята до столиці приїде більш як 25 тис. дітей. У зв`язку з цим міліція разом з організаторами свят відпрацьовуватиме заходи безпеки, в першу чергу для дітей. Місця відкриття новорічних ялинок і територію навколо них буде взято під цілодобову охорону нарядами міліції.

В.САЛИМСЬКИЙ повідомив, що під час свят міліцію буде переведено на посилений варіант несення служби.