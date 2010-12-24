Суд заборонив Міносвіти підписувати контракт з обраним ректором

Міністерству освіти і науки, молоді і спорту заборонено підписувати контракт з обраним ректором Донецького національного університету Юрієм ЛИСЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістів у Донецьку Катерина КУТНЯ, яка є адвокатом Ю.ЛИСЕНКА і його дружини Тетяни ЛЕВ.

За її словами, таку заборону винесено Київським окружним адміністративним судом у зв`язку з тим, що прийнято до розгляду позов Олександра КОРИСТІНА, який звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону про вищу освіту, не була представлена на виборах ректора.

«На сьогодні, справді, є визначення Київського окружного адміністративного суду, відповідно до якого Міністерству освіти заборонили підписувати контракт з Юрієм ЛИСЕНКОМ. Це пов`язано з тим, що відкрито провадження за позовом Олександра КОРИСТІНА», - сказала К.КУТНЯ, відзначивши, зараз у суді триває процес, і все залежатиме від його рішення.

Адвокат також повідомила, що наступне засідання Київського окружного адміністративного суду у цій справі відбудеться 27 грудня, де вона представлятиме інтереси Ю.ЛИСЕНКА. «Слухання призначене на наступний понеділок. Ми в ньому братимемо участь як третя сторона», - сказала К.КУТНЯ.

Вона не змогла відповісти, скільки триватимуть ці судові розгляди, і підкреслила, що все залежатиме від суду. «Про терміни розгляду у законодавстві немає конкретики, в законодавстві вказано – у розумні терміни, але наскільки ці розумні терміни будуть дотримані, це вже залежить тільки від суду», - сказала К.КУТНЯ.

Довідка УНІАН. Професор Ю.ЛИСЕНКО 10 грудня переміг на виборах ректора Донецького національного університету.

15 грудня міліція провела обшук в його квартирі.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу. При цьому прес-служба прокуратури області попросила «не пов`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Увечері 17 грудня побили Т.ЛЕВ. За словами Ю.ЛИСЕНКА, нападники заявили його дружині: «Це тобі за чоловіка!».