Затримано жінку, яка продавала дворічного сина за 10 тис. грн.

На Кіровоградщині співробітниками міліції затримано 33-річну жительку одного з районів за підозрою в намаганні продати свого дворічного сина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

На початку грудня цього року жінка збиралася влаштуватися на роботу. Зустрівшись з майбутнім роботодавцем, вона натякнула, що не проти була б заробити більше грошей, запропонувавши продати свою дитину. Жінка оцінила сина в 10 тис. грн.

За кілька днів до того, як мав відбутися обмін, хлопчик застудився і потрапив до лікарні. Однак, не дочекавшись, поки син остаточно видужає, мати зателефонувала потенційним покупцям і запропонувала передати його негайно.

Обмін відбувався в машині біля лікарняного закладу. Отримавши готівку, жінка одразу попрямувала до продуктової крамниці з наміром придбати алкогольний напій для «відзначення» оборудки. За кілька кроків її затримали співробітники міліції.

Мати не заперечувала факт продажу дитини. В момент затримання підозрювана лише поцікавилася у правоохоронців своєю подальшою долею, не турбуючись про сина, який з високою температурою залишився у чужих людей.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми вчинена відносно неповнолітньої особи), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Хлопчика госпіталізовано, його життю та здоров’ю загрози немає.