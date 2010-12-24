На Тернопільщині жінка викинула немовля на смітник

У Бережанах Тернопільської області мати викинула немовля на смітник.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Бережанського району Олег БУРИК, жінку родичі привезли у центральну району лікарню із сильною кровотечею. Лікарі встановили в неї діагноз “ранній післяпологовий період (пологи вдома)”.

“Виникло питання: де дитина? Лікарі повідомили у райвідділ міліції про таку жінку. Виїхали оперативники і біля її будинку у сміттєвому контейнері виявили немовля, загорнуте у поліетиленові кульки”, – сказав О.БУРИК.

За його словами, жінка стверджує, що дитина народилася мертвою, і щоб інші її четверо неповнолітніх дітей не побачили це “неприємне видовище”, вона вирішила швидко позбутися новонародженої дитини.

Водночас правоохоронці не виключають, що дитина народилася живою і вже потім була задушена.

«Ми очікуємо висновків судмедексперта. Після цього й будемо приймати рішення щодо порушення або непорушення кримінальної справи», – сказав О.БУРИК.