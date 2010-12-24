Вищий адмінсуд повернув Криму берегоукріплювальні споруди

Вищий адміністративний суд України скасував попередні рішення судів, які визнавали за незаконну прийняту в 2006 році постанову Верховної Ради Криму у частині включення до складу республіканського майна берегоукріплювальних і протизсувних споруд в Ялті, що перебували у користуванні військового санаторію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, «касаційна інстанція, погодившись з доказами наглядового відомства, відмовила товариству з обмеженою відповідальністю у претензіях на берегоукріплювальні і протизсувні споруди, які згідно із законом не підлягають приватизації».

Судові розгляди тривають кілька років. Окружний адміністративний суд Криму підтримав комерсантів, прокуратура звернулася до Севастопольського апеляційного адмінсуду, проте він також визнав за законні претензії ТОВ на споруди в Ялті, зазначається у повідомленні.