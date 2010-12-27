Співробітники СБУ затримали Луценка біля його будинку у Києві

Співробітники спецпідрозділу Служби безпеки України «Альфа» сьогодні близько 13.00 затримали екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Ю.ЛУЦЕНКА Інна КІСІЛЬ.

«Сьогодні близько 13.00 Юрій ЛУЦЕНКО пішов гуляти із своєю собакою з будинку, де мешкає, на вулиці Старонаводницькій. Під час прогулянки його затримали 11 бійців «Альфи» і, нічого не повідомляючи, посадили до мікроавтобуса та повезли у невідомому напрямку», - сказала І.КИСІЛЬ, зауваживши, що також під час затримання були присутні представники Генеральної прокуратури України.

При цьому І.КІСІЛЬ наголосила, що за Ю.ЛУЦЕНКОМ велось спостереження.

Водночас, як повідомив УНІАН один із родичів Ю.ЛУЦЕНКА, «він вийшов із собакою і ледь повернув за ріг будинку, де немає відеокамер зовнішнього спостереження, як із таксі вистрибнули кілька чоловіків, які потім посадили ЛУЦЕНКА до автомобіля і повезли у невідомому напрямку».

За словами співрозмовника агентства, єдине, що екс-міністр встиг зробити, це передати своєму родичу мобільний телефон та собаку.