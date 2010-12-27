Поновлено кримінальну справу про загибель у 2008 році 13 шахтарів

Генеральна прокуратура скасувала закриття кримінальної справи про загибель у 2008 році 13 гірників шахти ім. Карла Маркса у Єнакієвому Донецької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, омбудсман Ніна КАРПАЧОВА за колективним зверненням членів родин загиблих 13 шахтарів зі скаргою на зволікання з розслідуванням прокуратурою Донецької області обставин аварії відкрила своє провадження.

Ним було з’ясовано, що за порушеною 8 червня 2008 року прокурором Донецької області кримінальною справою за фактом недотримання правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки, упродовж двох з половиною років слідство не встановило винуватців трагедії, отже, ніхто не поніс відповідальності за скоєне. У червні 2010 року було прийнято рішення про закриття кримінальної справи за відсутністю в діях службових осіб спільного підприємства “Шахта ім. Карла Маркса” державного підприємства “Орджонікідзевугілля” складу злочину.

Уповноважений з прав людини Н.КАРПАЧОВА звернулася до Генерального прокурора Віктора ПШОНКИ, наполягаючи на вжитті дійових заходів реагування, спрямованих на повне та всебічне розслідування обставин трагедії і притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Як поінформував омбудсмана генпрокурор, вивченням згаданої кримінальної справи встановлено, що рішення про її закриття прийнято передчасно, без з’ясування всіх обставин, необхідних для визначення об’єктивної і суб’єктивної сторони складу цього злочину, не встановлено наявності причинового зв’язку між діями (бездіяльністю) суб’єкта його вчинення та наслідками.

За таких обставин постанову про закриття кримінальної справи 15 грудня 2010 року Генеральною прокуратурою скасовано і надано відповідні вказівки щодо всебічного, повного та об’єктивного її розслідування.

В.ПШОНКА зазначив, що прокурора Донецької області зобов’язано під особистим контролем організувати подальше розслідування кримінальної справи, забезпечити прийняття у стислі строки законного і обґрунтованого рішення, а також вирішити питання про відповідальність прокурорсько-слідчих працівників, з вини яких допущено тяганину у справі та незаконне її закриття.

Хід розслідування у ній контролюється Генеральною прокуратурою України.