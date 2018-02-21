У Росії кількість тих, хто бажає бачити своїх рідних військовими, досягла історичного максимуму - опитування

Зокрема, відповідаючи на питання «хотіли б Ви, щоб Ваш син, брат, чоловік чи інший близький родич служив зараз в армії», 71% відповіли «скоріше так».

У Росії після засекречування інформації про втрати в мирний час кількість росіян, які бажають бачити своїх рідних військовослужбовцями досягла історичного максимуму – 71%.

Про це свідчить соціологічне опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на питання «хотіли б Ви, щоб Ваш син, брат, чоловік чи інший близький родич служив зараз в армії», 71% відповіли «швидше так», 21% - «скоріше ні», 8% - вагалися з відповіддю.

У 2017 році бачити своїх родичів в армії хотіли 68% (24% - не хотіли); у 2015 – 47% (не хотіли також 47%), в 2014 - 53% (не хотіли 41%), в 2012 -52% (40% не хотіли).

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Згідно з даними опитування в армію хочуть відправити своїх близьких люди старшого віку. Серед осіб старше 60 років кількість позитивних відповідей досягає 75%.

Водночас 31% респондентів вважають, що російські Збройні Сили - найбільш ефективні і боєздатні в світі, 52% вказали, що російська армія знаходиться на рівні кращих армій світу, 8% - нинішні Збройні Сили дещо відстають від кращих армій світу, 2% - боєздатність російської армії - на дуже низькому рівні, 7% - вагалися з відповіддю.

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Опитування проводилося 17-18 лютого методом телефонного інтерв'ю серед 2 тисяч респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня 2015 року президент Росії Володимир Путін на тлі вторгнення російських військових в Україну відніс до державної таємниці відомості про втрати серед військовослужбовців Міноборони РФ під час проведення спеціальних операцій у мирний час.