Недовго музика грала: у Росії пенсіонер запустив ракету у діджея через відмову поставити йому пісню

17:13, 01 березня 2018
Русский міръ
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Поліцейські затримали пенсіонера / voenpro.ru

Про це повідомили у прес-службі російського регіонального управління МВС.

Читайте також"Ганьба державі": у Росії зняли на відео, як пенсіонери дістають зі смітника прострочені продукти"Потерпілий пояснив правоохоронцям, що нападник просив у нього поставити пісню, яка не підходить за форматом для їхнього закладу, а коли отримав відмову, почав лаятися й висловлювати образи на його адресу. Після чого у фойє ресторану він же вистрілив потерпілому у живіт і втік", - йдеться в повідомленні.

У ході перевірки поліцейські встановили, що чоловік стріляв з пристрою для запуску сигнальних ракет мисливця. Йому загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 4 місяців.

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Теги: #пенсіонер у Росії#пенсіонер і діджей