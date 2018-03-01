Недовго музика грала: у Росії пенсіонер запустив ракету у діджея через відмову поставити йому пісню
У російському Калінінграді 59-річний пенсіонер вистрілив у діджея, який відмовився поставити йому пісню.
Про це повідомили у прес-службі російського регіонального управління МВС.
Читайте також"Ганьба державі": у Росії зняли на відео, як пенсіонери дістають зі смітника прострочені продукти"Потерпілий пояснив правоохоронцям, що нападник просив у нього поставити пісню, яка не підходить за форматом для їхнього закладу, а коли отримав відмову, почав лаятися й висловлювати образи на його адресу. Після чого у фойє ресторану він же вистрілив потерпілому у живіт і втік", - йдеться в повідомленні.
У ході перевірки поліцейські встановили, що чоловік стріляв з пристрою для запуску сигнальних ракет мисливця. Йому загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 4 місяців.
Раніше у Росії психічно хворий пенсіонер на позашляховику заїхав у підземний перехід.