Тест-драйв по-пітерськи: в Росії психічно хворий пенсіонер на позашляховику заїхав у підземний перехід

Сам винуватець події стверджує, що спочатку він почекав, поки всі люди розійдуться, і тільки потім з'їхав в перехід.

У середу близько 12:00 кросовер SsangYong заїхав у підземний перехід і заблокував вихід зі станції метро «Московська» з боку вулиці Типанова в Санкт-Петербурзі.

Пізніше 62-річний власник джипа зізнався, що вчинив так навмисне. Чоловік вирішив перевірити можливості своєї машини: чи зможе його потужний позашляховик заїхати в перехід і виїхати з нього. «Він заїхав, покатався, а виїхати не зміг. Чоловіком займається поліція, а його автомобіль дістають співробітники МНС», — розповів співрозмовник «Інтерфаксу» в управлінні ДАІ.

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Сам винуватець події стверджує, що спочатку він почекав, поки всі люди розійдуться, і тільки потім з'їхав в перехід. За щасливою випадковістю в результаті НС ніхто не постраждав.

Медики повинні визначити ступінь адекватності водія, пише «Фонтанка». За даними видання Piter.tv власник кросовера перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері і кілька разів проходив лікування в стаціонарі. Як він при цьому керував автомобілем, невідомо. За фактом події прокуратура Санкт-Петербурга почала перевірку.