"Не Кремль, а Володимирський централ": у соцмережах висміяли фото з Путіним і наколкою

На мітингу на підтримку Путіна хтось приставив до голови президента РФ кулак з наколками. Користувачі Twitter не залишилися до цього байдужі.

3 березня Володимир Путін прийшов на свій передвиборний мітинг в Москві, на якому заспівав гімн Росії. Однак це подія запам'яталася не лише співом президента РФ.

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Користувач "Доганяй" з своєму Twitter-акаунті виклав фото з мітингу, де над головою президента РФ навис кулак, весь забитий наколками. "Хто там за мужиком з КДБ з наколками?", - він підписав фотографію. Користувачі мережі не втратили можливість це висміяти.

"У Кремлі один Володя лежить, інший сидить, а третій стоїть... Не Кремль, а Володимирський централ", - написала "Оболенська". "Символ зрощення влади і криміналу - краще не зобразити", - пише інший користувач.

"Кримінал за спиною влади – відмінний символ", "Всі свої. Чужі там не ходять", "Бандити захопили Росію, просто не у всіх наколки", "Мабуть прокурор який-небудь, алі слідчий...", - вибухнули жартами користувачі.

Символ зрощення влади і криміналу - краще не зобразити 😂 — В'ячеслав (@VyacheslavVyach) March 4, 2018

Всі свої. Чужі там не ходять. — Igor Viktorov (@IgViktorov) March 4, 2018

Таку "гаєчку" ще до повного комплекту. pic.twitter.com/efqtxQmqaH — Дмитро Володимирович (@DmitriyV1965) March 4, 2018

Та це ж Віго Мортенсен!))) pic.twitter.com/1VwyWPWc4M — Дюймвовочка (@7Rssu) March 4, 2018

Як повідомляв УНІАН, в російських магазинах з'явилися цукерки із зображенням президента РФ Володимира Путіна.