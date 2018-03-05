"Не Кремль, а Володимирський централ": у соцмережах висміяли фото з Путіним і наколкою

12:48, 05 березня 2018
Русский міръ
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Twitter "Доганяй"

3 березня Володимир Путін прийшов на свій передвиборний мітинг в Москві, на якому заспівав гімн Росії. Однак це подія запам'яталася не лише співом президента РФ.

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Користувач "Доганяй" з своєму Twitter-акаунті виклав фото з мітингу, де над головою президента РФ навис кулак, весь забитий наколками. "Хто там за мужиком з КДБ з наколками?", - він підписав фотографію. Користувачі мережі не втратили можливість це висміяти.

"У Кремлі один Володя лежить, інший сидить, а третій стоїть... Не Кремль, а Володимирський централ", - написала "Оболенська". "Символ зрощення влади і криміналу - краще не зобразити", - пише інший користувач.

"Кримінал за спиною влади – відмінний символ", "Всі свої. Чужі там не ходять", "Бандити захопили Росію, просто не у всіх наколки", "Мабуть прокурор який-небудь, алі слідчий...", - вибухнули жартами користувачі.

Як повідомляв УНІАН, в російських магазинах з'явилися цукерки із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

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Теги: #мітинг Путіна#Путін і наколка