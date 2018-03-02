"Шоколадний Путін: у Росії з'явилися цукерки із зображенням президента РФ (фото)

Вартість цих цукерок за кілограм становить близько 1200 гривень. До складу входить горілка "Царська Золота" і перець чилі.

У російських магазинах з'явилися цукерки із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

У багатьох російських інтернет-магазинах знайти ці цукерки досить легко, вони є у продажу. Вартість їх становить 2 640 рублів (близько 1200 грн).

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До складу цукерок входить: шоколад, масло вершкове 82,5 %, горілка "Царська Золота"(Росія), натуральні екстракти (перець чилі, імбир, мадагаскарська ваніль).

На передову новинку російського харчопрому звернув увагу блогер і фінансист Слава Рабінович, пише replyua.net. Він зазначив, що ці цукерки можна купити в одному з магазинів Санкт-Петербурга.

У соцмережах активно обговорюють надзвичайну дороговизну цукерок, адже в гривнях виходить, що вони коштують в межах 1 200 гривень, і самі собі відповідають-жартують, що швидше за все, вони з кокаїном.

«Я просто поцікавитися: а в роки розквіту застою» хто-небудь бачив цукерки «Генсек» або «Брежнєв»? Навіть у роки культу особистості цукерок зі Сталіним, наскільки я знаю, не бувало...», – зазначає Всеволод Галабурда. «Ці цифри 2434,0 -ціна??? За такі гроші вони що, з кокосом??», «З полонієвою начинкою! Пригощайтеся, гості дорогі!!!», «Всьому своя ціна і фінал завжди в унітазі або сміттєвому бачку», «Країна абсурду і не таке може бути!», – дружно відзначають користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше мережу розсмішили дивні крісла в кабінеті Путіна.