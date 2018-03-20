На виборах Путіна росіянка 20 хвилин пускала бульбашки у кабінці для голосування (відео)

Пускати кого-небудь в кабінку дівчина відмовлялася, заявляючи, що порушують її право на таємницю голосування.

У Санкт-Петербурзі під час виборів президента 18 березня на одній з виборчих дільниць пускали мильні бульбашки. "Винуватицею" інциденту виявилася дівчина з кабінки для голосування.

Як пише Meduza, пускати кого-небудь в кабінку дівчина відмовлялася, заявляючи, що порушують її право на таємницю голосування. Вона вийшла лише приблизно через 20 хвилин - коли закінчилася банка розчину для мильних бульбашок. Присутнім на ділянці мильні бульбашки сподобалися. Очевидець поділився з виданням відеозаписом того, що відбувалося.

Як повідомляв УНІАН, у день виборів Путіна російський гуморист влаштував акцію "піпл хаває" - з'їв свій бюлетень.