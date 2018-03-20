На виборах Путіна росіянка 20 хвилин пускала бульбашки у кабінці для голосування (відео)
13:10, 20 березня 2018Русский міръ
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Пускати кого-небудь в кабінку дівчина відмовлялася, заявляючи, що порушують її право на таємницю голосування.
Володимир Путін / REUTERS
У Санкт-Петербурзі під час виборів президента 18 березня на одній з виборчих дільниць пускали мильні бульбашки. "Винуватицею" інциденту виявилася дівчина з кабінки для голосування.
Як пише Meduza, пускати кого-небудь в кабінку дівчина відмовлялася, заявляючи, що порушують її право на таємницю голосування. Вона вийшла лише приблизно через 20 хвилин - коли закінчилася банка розчину для мильних бульбашок. Присутнім на ділянці мильні бульбашки сподобалися. Очевидець поділився з виданням відеозаписом того, що відбувалося.
Як повідомляв УНІАН, у день виборів Путіна російський гуморист влаштував акцію "піпл хаває" - з'їв свій бюлетень.
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