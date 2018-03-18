Російський гуморист влаштував акцію "піпл хаває" - з'їв свій бюлетень (відео)

19:41, 18 березня 2018
Русский міръ
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"Акція-перформанс "Піпл хаває". Коли влада вважає, що народу можна підсовувати будь-яких клоунів замість кандидатів, єдиний вихід довести цей цирк до абсурду: ми схаваємо будь-яких кандидатів і будь-які ініціативи", - так він описав мотив свого вчинку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Діма Білан похизувався бізнес-джетом, на якому літав голосувати.

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Теги: #вибори президента РФ