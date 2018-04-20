Маркетинг 80-го рівня: у Росії почали продавати рослинну олію із назвою "Новачок" (відео)

Виробник каже, що надихнувся після резонансного отруєння.

Рослинну олію на честь отруєння агента Сергія Скрипаля почали виробляти в Росії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Підприємець з Ярославля вийшов на ринок із торговельною маркою "Новачок", нервово-паралітичною речовиною із такою назвою, за даними британського слідства, було отруєно в Лондоні агента Скрипаля та його доньку Юлію.

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Виробник олії не приховує, що на створення продукту його надихнула ця історія і на презентаційному відео хизується: "Був би Скрипаль, а "Новачок" знайдеться".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно віце-спікер Держдуми порадив росіянам замість американських ліків пити "Глід".