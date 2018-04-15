Віце-спікер Держдуми порадив росіянам замість американських ліків пити "Глід"

На думку депутата, росіяни не постраждають від можливої заборони на ввезення медикаментів з "ворожих" країн, адже у них є "Глід".

Віце-спікер Державної думи РФ Петро Толстой пропонує заварювати кору дуба і пити настоянку глоду замість американських ліків. Так він відповів в ефірі каналу «Росія-1» на питання про те, чи постраждають росіяни від можливої заборони на ввезення медикаментів з країн, які підтримали американські санкції проти Росії.

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Як передає Радіо Свобода, політику Борису Надєждіну, який заявив, що через проблеми зі здоров’ям він змушений приймати препарати з країн «ймовірного противника», Толстой запропонував «спльовувати» ці ліки. Пізніше в розмові з радіо «Говорить Москва», Толстой заявив, що це був такий жарт.

Напередодні в Держдуму Росії був внесений законопроект, який передбачає відповідь на нові санкції США. Серед заходів, які планує запровадити Росія, є заборона на імпорт американських ліків.

Як повідомляв УНІАН, постачальник метанолу для "Глоду", який убив 76 людей у Росії, відбувся штрафом.