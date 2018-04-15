Віце-спікер Держдуми порадив росіянам замість американських ліків пити "Глід"

05:38, 15 квітня 2018
Русский міръ
1010
Віце-спікер Держдуми назвав настоянку глоду заміною американським препаратам / Фото flashsiberia.com

Читайте такожРосійський Мінздрав відхилив пропозицію зробити "Глід" нудотним

Як передає Радіо Свобода, політику Борису Надєждіну, який заявив, що через проблеми зі здоров’ям він змушений приймати препарати з країн «ймовірного противника», Толстой запропонував «спльовувати» ці ліки. Пізніше в розмові з радіо «Говорить Москва», Толстой заявив, що це був такий жарт.

Напередодні в Держдуму Росії був внесений законопроект, який передбачає відповідь на нові санкції США. Серед заходів, які планує запровадити Росія, є заборона на імпорт американських ліків.

Як повідомляв УНІАН, постачальник метанолу для "Глоду", який убив 76 людей у Росії, відбувся штрафом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#глід#глід в Росії