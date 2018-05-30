Російські сенатори запросили Цукерберга на засідання Ради федерації РФ

Сенат відправив засновнику Facebook запрошення і спробує організувати його прибуття.

Рада Федерації РФ запросила засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга на одне із пленарних засідань, аби той виступив перед ними в рамках «години експерта».

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Як повідомляє російське агентство ТАСС, про це повідомила спікер ради федерації Валентина Матвієнко.

"Я б вважала, що конкретна пропозиція щодо [запрошення на засідання] Цукерберга заслуговує уваги. Ця тема нині надзвичайно актуальна. Чи зможе він приїхати чи ні, це інше питання, але я б підтримала пропозицію про його запрошення на одне з наших засідань. Я дала доручення, ми направили запрошення і спробуємо організувати його приїзд", - заявила вона.

Відзначається, що з пропозицією запросити Цукерберга для виступу в рамках "Години експерта" на засіданні виступив сенатор Антон Бєляков. "Я абсолютно впевнений, що це людина, якій є що сказати, людина, яка дивиться в майбутнє", - зазначив він.

Спікер Совфеда також повідомила, що в сенаті є цілий список пропозицій від сенаторів на запрошення різноманітних зарубіжних експертів.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. 16 квітня 2018 року російські провайдери почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

Спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів , не пов'язаних з месенджером Павла Дурова (зокрема - і соцмережі Цукерберга). Telegram при цьому працює у більшості російських користувачів без VPN і проксі.