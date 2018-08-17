У Росії з ставка "сплив" затоплений півстоліття тому Сталін (фото)

Один з місцевих жителів пам'ятає, що в дитинстві пірнав у ставок, щоб потриматися за праву руку затопленого пам'ятника. Зараз на тому місці на дні водойми величезний шар мулу.

Відсутні фрагменти зруйнованого пам'ятника Йосипу Сталіну, який був знайдений в міському ставку в місті Куса Челябінської області, РФ намагатимуться відшукати активісти руху «Суть времени».

Про це ТАСС в п'ятницю повідомив представник активістів Станіслав Стафєєв. Як повідомлялося раніше, під час ремонту греблі у ставку міста Куса Челябінської області знайшли півтораметровий зруйнований пам'ятник Йосипу Сталіну. Його витягли активісти руху, вони планують відновити монумент.

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"Зі ставка підняті не всі фрагменти", — сказав Стафєєв, уточнивши, зокрема, що в міському ставку залишилася права рука монумента вождя. «Розглядаємо варіант, щоб домовитися про зниження рівня води у ставку на 1-1,5 м, тоді оголиться якраз та частина дна, де можуть лежати фрагменти», — сказав співрозмовник агентства.

За словами Стафєєва, один з місцевих жителів пам'ятає, що в дитинстві пірнав у ставок, щоб потриматися за праву руку затопленого пам'ятника. Зараз на тому місці на дні водойми величезний шар мулу.

Півтораметровий бетонний пам'ятник Йосипу Сталіну спочатку був встановлений в парку міста Куса. За попередніми даними, взимку 1956 року його з парку вивезли, розбили на частини і викинули у ставок через ополонку.