У Москві арештанта-трансгендера не прийняли ані до чоловічого, ані до жіночого СІЗО

В'язня доправили до лікарні, але тримати його там до безкінечності не можна.

У російській столиці ув'язненого, який змінив стать, не прийняли ані у жіночий, ані у чоловічій ізолятор. У першому заявили, що арештантка – вже не жінка, а в другому – що він ще не чоловік.

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Про це повідомляє MK.RU («Московський комсомолець»). Зазначається, що 25 серпня суд постановив взяти підозрюваного Назара Гулевича під варту за підозрою в шахрайстві.

В той же день його повезли в єдине жіноче СІЗО № 6, але медики оглянули арештанта і прийшли до висновку, що цей ізолятор – не для нього.

Конвоїри прийняли в`язня назад і повезли до чоловічого СІЗО №3. Але там Назара роздягли для тілесного огляду, після якого також відмовилися приймати його.

Відзначається, що Гулевич наразі зовсім не схожий на жінку. Сам він ідентифікує себе як чоловіка, якому просто не встигли провести усі необхідні операції. Примітно, що раніше Гулевич брав участь у шоу "Битва екстрасенсів".

В УФСІН Москви журналістам розповіли, що в результаті в`язня доставили до лікарні «Матроської тиші», де містяться як жінки, так і чоловіки.

Гулевич, як наголошується, встиг поміняти документи на волі, але процес трансформації з жінки на чоловіка затягнувся і не був завершений до моменту затримання. І слідчий, і прокурор, і суддя про це знали. Як і про те, що жодне російське СІЗО не передбачене для утримання трансгендерів.

Тим не менше, суд вирішив, що Назара не можна залишити під підпискою або на домашньому арешті і постановив обрати найжорсткішу міру запобіжного заходу. Рішення було прийнято незважаючи на те, що фігуранта справи підозрюють у розкраданні статутного капіталу певної фірми, тобто у злочині у сфері підприємницької діяльності, за яке Верховний суд РФ взагалі не рекомендував саджати до СІЗО.

Тримати Гулевича в лікарні до нескінченності, при цьому, не можна – він здоровий. Питання про те, куди його помістити , залишається для ФСВП відкритим.

Раніше американець, що живе в РФ, замовив в інтернеті чистячий засіб і потрапив на рік у СІЗО.

Вчителю англійської мови Гейлену Грандстаффу загрожує до 20 років колонії за придбання миючого засобу. Митниця знайшла у побутовій хімії речовину, яка визнана в Росії психотропною і заборонена до вільного розповсюдження.