В РФ американський вчитель замовив миючий засіб і потрапив на рік у СІЗО

Подружжя відкрили коробку, але замість свого замовлення вони з подивом виявили в неї дві пляшки мінеральної води "Сенежская" і журнал "Таможня".

Колишньому американському пожежнику, вчителю англійської мови в Москві, Гейлену Грандстаффу загрожує до 20 років колонії за покупку миючого засобу в інтернеті. Митниця знайшла в побутовій хімії речовину, яка визнана в Росії психотропною і забороненою до вільного розповсюдження.

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Вже більше року Градстафф чекає рішення суду в СІЗО, пише Русская служба ВВС.

Ввечері 19 липня 2017 року, коли викладачі англійської мови Гейлен і Ганна Грандстафф і їхній кіт Дієго були у себе вдома на півночі Москви, їм подзвонили в домофон. Кур'єр з служби EMS вручив довгоочікувану посилку з популярного китайського інтернет-магазину. Місяць тому Гейлен замовив там пептиди для регенерації клітин і засіб для металу.

Подружжя відкрили коробку, але замість свого замовлення вони з подивом виявили в неї дві пляшки мінеральної води "Сенежская" і журнал "Таможня". Пізніше з'ясувалося, що і кур'єр був несправжній - його роль виконав переодягнений співробітник митниці, який брав участь в операції "Контрольована доставка".

Через кілька хвилин на порозі вже стояло вісім чоловік - співробітники митниці, кілька свідків, перекладач і адвокат. А після опівночі з'явився дізнавач з постановою про порушення кримінальної справи. Гейлен звинувачували в контрабанді наркотичних засобів: у замовленому чистящем засобі містився гамма-бутиролактон, внесений в список заборонених на території Росії препаратів, так як може бути використаний в якості психотропної речовини.