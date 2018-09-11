Пітерські поліцейські з'їли передану затриманим активістам їжу

Пакет з їжею залишили в мікроавтобусі, на якому з відділу привезли затриманих і повинні були відвезти їх назад. Проте пізніше помітили, як співробітники поліції доїдають вже їду з цього пакету.

У Петербурзі поліцейські з'їли їжу, яку передали десяти учасникам акції 9 вересня, чиї справи розглядав Приморський районний суд.

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Про це розповіла виданню «Медіазона» юрист Юлія Ботух, яка представляла інтереси затриманих в суді.

Вона зазначила, що передати їжу безпосередньо активістам, які в цей час перебували в суді, не було можливості, про це попросили водія-поліцейського. Пакет з їжею залишили в мікроавтобусі, на якому з відділу привезли затриманих і повинні були відвезти їх назад.

«Запитали у водія, чи можна залишити і чи передадуть. Відповів: "Так". Згодом побачили, як співробітники доїдають вже їжу з цього пакету», — розповідає Ботух.

Пізніше затриманим все ж передали їжу і воду.