Пітерські поліцейські з'їли передану затриманим активістам їжу
08:49, 11 вересня 2018Русский міръ
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Пакет з їжею залишили в мікроавтобусі, на якому з відділу привезли затриманих і повинні були відвезти їх назад. Проте пізніше помітили, як співробітники поліції доїдають вже їду з цього пакету.
Їжа призначалася для затриманих 9 вересня учасників протесту / фото vm.ru
У Петербурзі поліцейські з'їли їжу, яку передали десяти учасникам акції 9 вересня, чиї справи розглядав Приморський районний суд.
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Про це розповіла виданню «Медіазона» юрист Юлія Ботух, яка представляла інтереси затриманих в суді.
Вона зазначила, що передати їжу безпосередньо активістам, які в цей час перебували в суді, не було можливості, про це попросили водія-поліцейського. Пакет з їжею залишили в мікроавтобусі, на якому з відділу привезли затриманих і повинні були відвезти їх назад.
«Запитали у водія, чи можна залишити і чи передадуть. Відповів: "Так". Згодом побачили, як співробітники доїдають вже їжу з цього пакету», — розповідає Ботух.
Пізніше затриманим все ж передали їжу і воду.
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