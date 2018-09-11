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Пітерські поліцейські з'їли передану затриманим активістам їжу

08:49, 11 вересня 2018
Русский міръ
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Їжа призначалася для затриманих 9 вересня учасників протесту / фото vm.ru

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Про це розповіла виданню «Медіазона» юрист Юлія Ботух, яка представляла інтереси затриманих в суді.

Вона зазначила, що передати їжу безпосередньо активістам, які в цей час перебували в суді, не було можливості, про це попросили водія-поліцейського. Пакет з їжею залишили в мікроавтобусі, на якому з відділу привезли затриманих і повинні були відвезти їх назад.

«Запитали у водія, чи можна залишити і чи передадуть. Відповів: "Так". Згодом побачили, як співробітники доїдають вже їжу з цього пакету», — розповідає Ботух.

Пізніше затриманим все ж передали їжу і воду.

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Теги: #поліція#Росія