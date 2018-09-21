"А накачана версія куди поділася?": у мережі висміяли "дрібного" Путіна (фото)
Користувачі мережі посміялися над фотографією "дрібного" російського президента Володимира Путіна на Євразійському жіночому форумі.
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Фото на своїй сторінці в Twitter опублікував політтехнолог Олексій Голобуцький. "Путін з кожним новим фото все дрібніє. А накачана версія з напівголих фото куди поділася? У відпустці - або списали, як випадково дізнався зайве? Не бережуть у ФСБ кадри, зовсім не бережуть!", - висміяв російського президента політолог.
Раніше президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях зі зростом. Цього разу - на спільному фото з головою Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.
Путін все меншає з кожним новим фото.— Олексій голобуцький (@Holobutsky) 20 вересня 2018 р.
Зіщулюється?)) А накачана версія з фото напівголих де поділася? У відпустці - або списали як випадково дізнався зайве? Не бережуть у ФСБ кадри, які зовсім не бережуть!)) pic.twitter.com/zuHILxY90K