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"А накачана версія куди поділася?": у мережі висміяли "дрібного" Путіна (фото)

08:23, 21 вересня 2018
Курйози
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Путін все меншає з кожним новим фото, говорить політолог / фото twitter.com/dimsmirnov175

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Фото на своїй сторінці в Twitter опублікував політтехнолог Олексій Голобуцький. "Путін з кожним новим фото все дрібніє. А накачана версія з напівголих фото куди поділася? У відпустці - або списали, як випадково дізнався зайве? Не бережуть у ФСБ кадри, зовсім не бережуть!", - висміяв російського президента політолог.

Раніше президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях зі зростом. Цього разу - на спільному фото з головою Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.

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Теги: #Путін#фото