У Москві семикласник отримав незадовільно з літератури і наклав на себе руки

На викладачку завели кримінальну справу за фактом доведення до самогубства.

Обдарований школяр з Москви отримав незадовільно з літератури та наклав на себе руки. Батьки звинувачують в суїциді вчительку.

Про це повідомляє Telegraм-канал Mash.

Семикласник Даня Петренев добре вчився в маткласі, ходив на олімпіади з робототехніки. Ось тільки з літературою не складалося — Даня ніяк не міг вивчити вірші. Невдачі так вимотали школяра, що минулої середи він викинувся з вікна.

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Проблем з однолітками у хлопця не було — товариський, розумний, допомагав на контрольних з математики. Батько хлопчика переконаний, що сина вбила вчителька літератури — сильно давила, а він не впорався.

На викладачку завели кримінальну справу за фактом доведення до самогубства.

Як повідомляв УНІАН, у РФ загинула молода чемпіонка, заряджаючи смартфон у ванній.