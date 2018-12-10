У Москві семикласник отримав незадовільно з літератури і наклав на себе руки
Обдарований школяр з Москви отримав незадовільно з літератури та наклав на себе руки. Батьки звинувачують в суїциді вчительку.
Про це повідомляє Telegraм-канал Mash.
Семикласник Даня Петренев добре вчився в маткласі, ходив на олімпіади з робототехніки. Ось тільки з літературою не складалося — Даня ніяк не міг вивчити вірші. Невдачі так вимотали школяра, що минулої середи він викинувся з вікна.
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Проблем з однолітками у хлопця не було — товариський, розумний, допомагав на контрольних з математики. Батько хлопчика переконаний, що сина вбила вчителька літератури — сильно давила, а він не впорався.
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