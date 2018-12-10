У РФ загинула молода чемпіонка, заряджаючи смартфон у ванній

У себе вдома дівчина приймала ванну, взявши з собою смартфон, який поставила на зарядку. Телефон випадково впав у воду, і юна спортсменка загинула від удару струмом.

Безглуздий випадок обірвав життя 15-річної чемпіонки РФ з панкратіону Ірини Рибникової.

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У себе вдома дівчина приймала ванну, взявши з собою смартфон, який поставила на зарядку. Телефон випадково впав у воду, і юна спортсменка загинула від удару струмом. Чемпіонка проживала в Іркутській області.

Два місяці тому Ірина Рибникова перемогла на першості з панкратіону, що забезпечило їй місце в національній збірній її країни з цього виду спорту.

Довідка. Панкратіон - відроджене давньогрецьке олімпійське єдиноборство. Цей вид бойових мистецтв дуже нагадує бої без правил, бійці можуть використовувати як удари руками і ногами, так і борцівські прийоми. Для зниження травматизму голову спортсменів захищає шолом, на руках одягнені рукавички, а на ногах - щитки.