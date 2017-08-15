У Росії суд відправив безхатченка під домашній арешт

Поліція Балакова Саратовської області затримала 38-річного безхатченка, підозрюваного в шахрайстві. Запобіжним заходом для нього обрано домашній арешт, повідомляє у вівторок, 15 серпня, місцевий портал «Погляд-інфо» з посиланням на зведення правоохоронних органів.

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Як пояснює видання, проти чоловіка порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 159 КК РФ («Шахрайство з використанням службового становища»). Приводом послужило звернення 44-річної жінки. За її словами, 11 січня при складанні договору купівлі-продажу в МФЦ на вулиці Леніна невідомий забрав гроші й пішов. Деталі не уточнюються.

Пізніше слідчим вдалося встановити особу зловмисника. Зазначається, що чоловік раніше вже був судимий за шахрайство та крадіжку.