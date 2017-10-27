У Росії чоловік пограбував 5 квіткових магазинів, погрожуючи продавцям "Снікерсом"

У російському Томську чоловік пограбував п'ять квіткових магазинів, користуючись загорнутим у пакет "Снікерсом" замість пістолета. Про це повідомляється на сайті прокуратури Томської області.

Як повідомляється, чоловік, що п'ятьма місяцями раніше звільнився з місць позбавлення волі, вирішив добути гроші для поїздки додому в Приморський край. Спочатку він напав на жінку в під'їзді будинку, відібрав сумочку з грошима і стільниковим телефоном.

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Потім чоловік навідався у квіткові павільйони «Жасмин», «Азалія», «Орхідея» і магазин «Туесок». Погрожуючи «пістолетом, зажадав гроші. Для створення видимості наявності пістолета він використовував шоколадний батончик «Снікерс», загорнутий у цупкий поліетиленовий пакет.

У прокуратурі зазначають, що грошей на дорогу додому чоловік зібрати не встиг - його затримали співробітники поліції. Свою вину повністю визнав і попросив вибачення у потерпілих.

Як повідомляв УНІАН, минула середа, 26 жовтня, ознаменувалася для омських правоохоронних органів вкрай рідкісною подією – в місті та області нікого не вбили. У жодному зведенні не зафіксовано загиблих омичів, які могли померти з неприродних причин.