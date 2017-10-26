Вкрай рідкісна подія: за добу в російському Омську нікого не вбили

Минула середа, 26 жовтня, ознаменувалася для омських правоохоронних органів вкрай рідкісною подією – в місті та області нікого не вбили. Ні в одному зведенні не зафіксовано загиблих омичів, які могли померти з неприродних причин. Про це повідомляє «СуперОмск».

«Загиблих у наших зведеннях за минулу добу не значиться. У звітах поліції також загиблих немає – тільки одні крадіжки», - зазначає старший помічник керівника СУ СКР по Омській області Лариса Болдінова.

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Зазначимо, що слова силовиків все ж не означають, що за минулу добу не сталося тяжких злочинів. В Омській області постійно пропадають люди, б'ють перехожих, а грабують магазини. Однак про забрані омичами життя своїх земляків нічого не відомо.

Населення міста Омська становить близько 1,2 млн чоловік. Він розташований на південно-заході Сибіру біля злиття річок Іртиш і Омь, а також межує з Казахстаном.

Місцеві ЗМІ постійно повідомляють про жорстокі злочини та події, в тому числі вбивства і всіляке насилля.