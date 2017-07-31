У Єкатеринбурзі в асфальт закатали колесо припаркованої машини (фото)

В Єкатеринбурзі на вулиці Баумана новий асфальт поклали так близько до припаркованої машини, що одне з коліс виявилося під ним. Фото постраждалого авто очевидці виклали на сторінку "Типовий Єкатеринбург" у "ВКонтакте".

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Причина, через яку машина залишилася на вулиці під час ремонту дороги, не вказана. У коментарях користувачі розділилися на тих, хто вважає винним самого водія - адже він міг припаркуватися подалі, і тих, хто заступається за нього, відзначаючи, що правила паркування не порушені, а оголошення про укладання дороги можна було й не помітити, також є розгублені роботою комунальників, котрі не вчасно викликали евакуатор.

Як повідомляв УНІАН, у червні в Єкатеринбурзі в асфальт закатали стоїть посеред дороги старий пень.