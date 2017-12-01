"Кинеш його в воду": одіозний російський депутат Мілонов розповів, як розпізнати гея

Депутат Держдуми Віталій Мілонов побував на шоу Big Russian Boss, де розповів, як розпізнати геїв. «Наприклад, кинеш його в воду, в яку-небудь річку. Якщо він потонув, значить, не гомик. А не потонув, якщо він там плаває, і ти кидаєш в нього каміння, а він не тоне, значить, точно відьма або гомик», - сказав парламентарій.

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Крім того, Мілонов образив солістку групи «Серебро» Ольгу Серябкіну, дізнавшись, що вона побувала в студії Big Russian Boss. «Щоб більше не було її тут взагалі. "Вимили після неї ці дивани, відмили? Сюди не садити, загалом, цих козлих..», - резюмував народний обранець.

Мілонов — відомий гомофоб і ненависник реперів. І тих, і інших він пропонує стратити. Депутатом Держдуми він став восени 2016 року, до цього працював у Петербурзі.