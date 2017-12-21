Вчений про жорстокий експеримент із таксою в Росії: видали стару ідею за нову, щоб отримати гроші

Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін піддався критиці в соцмережах після того, як він продемонстрував президенту Сербії Олександру Вучичу науковий експеримент на собаці: тварину змусили дихати рідиною, пише Бі-бі-сі.

Сюжет з апаратом рідинного дихання був показаний на декількох російських телеканалах. На кадрах видно, як вчений заштовхує таксу головою вниз в посудину з рідиною, насиченою киснем. Собака спочатку злякано намагається вибратися, а потім починає дихати. Рогозін і Вучич при цьому посміхаються.

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Відеозапис викликав неоднозначну реакцію серед інтернет-користувачів, багато з яких почали звинувачувати Рогозіна в жорстокості по відношенню до тварин.

У Мережі віце-прем'єра закликали тренуватися на собі, а не на собаці. Один з інтернет-користувачів звернув увагу на те, що такі технології розроблялися ще в 1970-ті роки, тому їхній інноваційний характер сумнівний. Віце-прем'єру також нагадали про закон про захист тварин від жорстокого поводження, який набрав чинності 20 грудня.

Сам Рогозін у відповідь на критику написав на своїй сторінці у Facebook, що мова йде про "колосальну науково-експериментальну роботу" і що "все робиться для створення технологій спасіння людей".

На резонанс, що виник навколо сюжету, відреагував і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, який зазначив, що хоча сам він не стежив за експериментом, але вважає головним те, що собака залишився неушкодженим.

Як пояснив Російській службі Бі-бі-сі доктор технічних наук, професор Тенгіз Борисов, технологія, яку показував Рогозін, почала розроблятися ще років 40 тому і призначена, зокрема, для роботи водолазів і порятунку людей з затонулих підводних човнів.

"Коли треба отримати гроші на якусь розробку, часто починають викопувати якісь старі ідеї і продавати їх як абсолютно нові і проривні. Я думаю, що тут цілком можливий такий варіант", - зазначає Борисов.

За його словами, для собаки такий експеримент, швидше за все, став серйозним випробуванням.

"Це ефект втоми, і собаку неможливо підготувати до цього, неможливо пояснити, що вона перестане дихати повітрям. Інстинкт самозбереження буде штовхати її до того, що вона буде вириватися, дряпатися і так далі", - пояснює учений.

При цьому Борисов вважає, що з наукової точки зору такі експерименти над тваринами цілком виправдані, адже у кінцевому рахунку не завдають серйозної шкоди їх здоров'ю.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Росії відвідувачі зоопарку напали на тварин.