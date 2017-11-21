У Росії відвідувачі зоопарку напали на тварин

Двоє відвідувачів напали на тварин і грубо поводилися в зоопарку "Чудовий" в Примор'ї (РФ).

За словами представника установи Олександри Попової, це була група чоловіків східної зовнішності, передає "РІА Новости".

"Двоє з них пішли оглядати тварин, а ще двоє поводилися неадекватно. Було схоже, що вони під впливом якихось засобів, але стверджувати це ми не можемо. У контактному вольєрі до них підбігло порося, вони його вдарили. Почали плювати в тварин. Перестали, тільки коли підійшла екскурсовод. Потім один з них заліз до клітки з кроликами – як, ми не побачили – і витягнув одного, приніс одному. Вони розмовляли ламаною російською мовою, але, зрештою, ми забрали у них кролика", — сказала Попова.

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За її словами, чоловікам зробили попередження, але один з них переліз через вольєр до верблюдиці і почав її хапати за шерсть. Зрештою, їх вигнали зі звіринця, але пізніше вони повернулися.

"У клітках з хижаками є додаткове огородження для безпеки людей, так вони намагалися перелізти через нього, плювали в тигрицю, у лева, кидали в них дрібні камені. Тоді вже екскурсовод не витримала і вигнала їх", — додала співрозмовниця видання.

"Ми вже зателефонували в поліцію, чекаємо приїзду співробітника ОВС. Але місцеві жителі вже дзвонять нам і розповідають, що бачили машину порушників у місцевого гуртожитку в селі. Можливо, що вони тут живуть або працюють", — додала Попова.

Пізніше в поліції повідомили, що встановили особи хуліганів. Зараз опитуються очевидці події і працівники зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, в Іркутській області ведмідь відкусив руку чоловікові, який намагався погодувати тварину.