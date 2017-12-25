Кількість росіян, які жалкують про розпад СРСР досягла максимуму - опитування

Частка росіян, що жалкують про розпад СРСР, досягла максимуму з 2009 року і становить 58% – свідчать дані опитування російського «Левада-центру». Згідно з опитуванням, не шкодують за розпадом СРСР чверть респондентів, 16% не змогли відповісти на питання, передає радіо Свобода.

Читайте такожУ Москві відкривають "алею" з бюстами Сталіна і Леніна (фото)Серед тих, хто жалкує про розпад СРСР, 54% засмучені тим, що «зруйнована єдина економічна система», третина – тим, що «люди втратили почуття приналежності до великої держави», стільки ж тим, що «зросла взаємна недовіра, жорстокість». 25% опитаних шкодують про те, що «втрачене почуття, що ти всюди як вдома».

На думку половини росіян, розпаду Радянського Союзу можна було б уникнути, свідчить опитування. У тому, що він був неминучий, упевнені 29% респондентів.

Згідно з минулорічним опитуванням «Левада-центру», більше ніж половина росіян жалкували про розпад СРСР. Однак лише 12% респондентів виступили за відновлення Радянського Союзу в колишньому вигляді.