Понад 40% росіян назвали репресії Сталіна "вимушеним заходом" для порядку в країні

43% росіян, які чули про сталінські репресії, вважають, що "без них неможливо було б зберегти порядок в країні". Громадяни Росії найчастіше дізнаються про ті репресії зі ЗМІ, набагато рідше - на заняттях у школах і вузах. Такі підсумки дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) "Сталінські репресії: злочин або покарання", передає Бі-бі-сі.

Читайте такожОбігнав Путіна і Пушкіна: росіяни обрали диктатора Сталіна як найвидатнішу особистість - опитування90% росіян чули про сталінські репресії, випливає з даних опитування ВЦВГД. Телефонне опитування було проведено в червні серед 1200 респондентів у різних регіонах.

Крім цього, 71% опитаних заявили, що в їхній родині ніхто не піддавався репресіям. 24% сказали, що їхня сім'я стикалася зі сталінськими репресіями, 5% не змогли відповісти.

Основним джерелом відомостей про репресії для респондентів виявилися документальна література та публікації в ЗМІ (з преси про події дізналися 52% опитаних), розповіді родичів (48%), а також новинні та аналітичні програми на ТБ і радіо (46%).

Питання припускало можливість дати кілька відповідей. Лекції та уроки історії стали лише шостим за популярністю джерелом знань про репресії (37% відповідей). 14% респондентів сказали, що отримують інформацію з цього приводу в музеях і на тематичних виставках.

Думка респондентів про те, хто ставжертвою сталінських репресій, розділилася (в цьому питанні респонденти могли давати більше однієї відповіді).

Найпопулярніша відповідь - "незгодні із політикою, яку проводила влада" - 37%. На другому місці виявився варіант "вороги народу, зрадники, змовники" - 24%.

Третє місце посіла відповідь "злодії, шахраї, злочинці" - 23%. 22% та 16% сказали, що були репресовані люди, "які користувалися авторитетом у народу" і "чесні, відкриті".

Більшість громадян РФ (49%) сказали, що репресії - це "злочин проти людяності, який не можна нічим виправдати". Однак трохи менше - 43% - погодилися з тезою про те, що "репресії були вимушеним заходом, який дозволив Сталіну забезпечити порядок у суспільстві".

Соціологи з'ясували, що 72% росіян вважають за необхідне якомога більше розповідати про жертв репресій, тому що "такі злочини не повинні повторюватися". 22% опитаних вважають, що про репресії краще мовчати, оскільки це негативно позначається на іміджі країни".

"Наше суспільство намагається розібратися зі своїм поваленим кумиром, створити несуперечливу версію актуальної історії драматичного XX століття, - прокоментував підсумки дослідження директор ВЦВГД Валерій Федоров. - Поки не вдасться розставити всі крапки над i, ми приречені знову і знову повертатися до гострих політичних і моральних питань, які ставить перед нами історія сталінського правління".

У травні цього року інший дослідницький центр "Левада-центр" опублікував результати опитування, згідно з яким кількість росіян, які вважають сталінські репресії "політичним злочином", падає. У 2012 році з такою оцінкою погодилися 51% опитаних, у 2017 році - 39%.

Доктор історичних наук Олег Будницкий вважає, що результати опитувань, які показують високий відсоток виправдання репресій, можна пояснити тільки "розрухою в головах". "Перш ніж відповідати на питання "схвалюю - не схвалюю", я б радив людям поставити себе на місце жителя Радянського Союзу того часу і уявити, що він міг потрапити під ці жорна репресій", - сказав Будницкий.

Історик також вважає логічним, що опитані здебільшого отримують інформацію про репресії з ЗМІ та телепередач. Питання в якості цих програм, вважає Будницкий. "У нас же в телевізорі з'являються якісь люди, які ніякого відношення до історичної науки не мають", - вважає історик. За його словами, найчастіше оцінки історичним подіям в ЗМІ дають непрофесіонали, і це призводить до спотворення історичних фактів та їх оцінок глядачами.