З Байконура поцупили деталі / фото REUTERS
З головного російського космодрому на Байконурі викрали деталі з дорогоцінними металами.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Зазначається, що під час перевірки наприкінці лютого виявилось, що вхідні двері на один зі стартових майданчик зламані й не вистачає низки радіодеталей.
Вартість вкраденого не розголошують.
Хто і як зміг винести деталі з території, що цілодобово охороняється і обнесена двометровим парканом з колючим дротом - з'ясовують.
Новини світу: з головного російського космодрому викрали деталі з дорогоцінними металами
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