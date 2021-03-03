Вартість вкраденого не розголошується.

З головного російського космодрому на Байконурі викрали деталі з дорогоцінними металами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Зазначається, що під час перевірки наприкінці лютого виявилось, що вхідні двері на один зі стартових майданчик зламані й не вистачає низки радіодеталей.

Вартість вкраденого не розголошують.

Хто і як зміг винести деталі з території, що цілодобово охороняється і обнесена двометровим парканом з колючим дротом - з'ясовують.

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Автор: УНІАН