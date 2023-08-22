Уламками, що впали, пошкоджено дахи і скло будинків.

Один з двох безпілотників, виявлених в ніч на 22 серпня в Підмосков'ї, був збитий не з зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1", які зазвичай використовуються для відбиття повітряних атак в регіоні, а за допомогою антидронової рушниці. Про це пише "Комерсант" з посиланням на джерела.

За даними видання, дрон, що летів над Красногорськом, збив стрілок-спостерігач, в результаті чого безпілотник вибухнув у повітрі і розвалився на частини.

Антидронові рушниці активно застосовується на фронті в Україні і поблизу російсько-українського кордону, але в столичному регіоні така зброя була успішно використана вперше, стверджує "Комерсант".

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Джерело ВЧК-ОГПУ повідомляє, що безпілотник в Красногорську не мав на меті вразити цивільний об'єкт: він був пригнічений РЕБ і вибухнув ще в повітрі. Уламками, що впали, пошкоджено дахи і скло будинків, розбито більше 10 автомобілів. Трохи пізніше вибухи прогриміли в селі Часці – там системами ППО збили ще один безпілотник. Місцеві жителі чули 3 вибухи. Попередньо, метою був парк Патріот.

"Варто відзначити, що БПЛА в небі над Красногорськом помітили за кілька годин до атаки. О 21:39 на 112 подзвонив Артем Д. і заявив, що бачив, як відразу 8 безпілотників летять у бік Москви з області. Через 2 години жителі Одинцово вже повідомляли про три БПЛА. Ще один апарат літакового типу на висоті 300 метрів з характерним звуком мопеда помічений в цей час в Дзержинську. Чоловік вигулював собаку і побачив в небі дивний об'єкт без розпізнавальних знаків і підсвічування про який тут же повідомив в поліцію. Нарешті, сигнал повітряної тривоги звучав приблизно о 2:47 відразу в двох військових частинах на Хорошівці", - сказано в повідомленні.

Атака дронів на Підмосков'ї 22 серпня

На Москву 22 серпня була проведена атака невідомих дронів. У московських аеропортах Внуково і Домодєдово був оголошений режим "Килим" - введені обмеження на виліт і приліт літаків.

Гучний звук вибуху було чути в московських районах Строгіно і Покровське-Стрешнево. Очевидці говорять про вибухи в Строгіно і Красногорську.

Жителі мікрорайону Павшинська заплава в Красногорську повідомили про звук потужного вибуху. У Красногорську під час вибуху вибило вікна в будинках, пошкоджено машини.

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