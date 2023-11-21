Окупанти заявляють, що їм вдалося знищити всі безпілотники.

У Росії заявили, що ввечері безпілотні літальні апарати атакували три регіони. Про наслідки не повідомляється.

Так, увечері російське Міністерство оборони відзвітувало про знищення "українського безпілотного літального апарату" над Брянською областю. Його нібито збили близько 21:30 по Москві засоби протиповітряної оборони РФ.

Незабаром губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що російські сили "знешкодили" безпілотники на території Шаблыкинского району. "За оперативними даними, пошкоджень і постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Відео дня

Вже пізніше Міноборони Росії заявило про збиття чергового дрона літакового типу, цього разу - над Курською областю.

Атаки дронів по території РФ: останні новини

Нагадаємо, вчора ввечері мер Москви Сергій Собянін заявив, що в Електросталі збили дрон, який нібито летів на Москву. В мережі опублікували відео, на якому можна побачити уламки, що впали на дорогу.

Днями під атакою дронов опинився і російський Смоленськ. Місцева влада відзвітувала про знищення дронів. У мережі пишуть, що один з безпілотних літальних апаратів намагався атакувати авіаційний завод.

Вас також можуть зацікавити новини: