Сьогодні вранці російський Смоленськ атакували безпілотні літальні апарати. Про це заявив губернатор Смоленської області Василь Анохін.
Він повідомив у своєму Telegram-каналі, що протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби знищили "українські безпілотники літакового типу" у Задніпровському районі Смоленська та на території Смоленського району.
"За попередніми даними, інформації про постраждалих немає. На місцях події працюють оперативні служби", - додав Анохін.
Тим часом російський Telegram-канал Baza пише, що один з дронів намагався атакувати Смоленський авіаційний завод. За їхніми даними, близько 8:00 безпілотник придушили, він впав на дах одного з цехів і вибухнув. Пожежу ліквідували, в результаті інциденту в покрівлі залишилася метрова пробоїна.
Вибухи в Смоленській області: що відомо
Нагадаємо, що цього літа губернатор області заявляв, що два безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу регіону.
Восени повідомлялося, що дрони вже намагалися атакувати Смоленський авіазавод, на території якого знаходиться аеродром "Північний".