Росіяни заявили, що "приземлили" його на територію заводу.

Сьогодні вранці російський Смоленськ атакували безпілотні літальні апарати. Про це заявив губернатор Смоленської області Василь Анохін.

Він повідомив у своєму Telegram-каналі, що протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби знищили "українські безпілотники літакового типу" у Задніпровському районі Смоленська та на території Смоленського району.

"За попередніми даними, інформації про постраждалих немає. На місцях події працюють оперативні служби", - додав Анохін.

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Тим часом російський Telegram-канал Baza пише, що один з дронів намагався атакувати Смоленський авіаційний завод. За їхніми даними, близько 8:00 безпілотник придушили, він впав на дах одного з цехів і вибухнув. Пожежу ліквідували, в результаті інциденту в покрівлі залишилася метрова пробоїна.

Вибухи в Смоленській області: що відомо

Нагадаємо, що цього літа губернатор області заявляв, що два безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу регіону.

Восени повідомлялося, що дрони вже намагалися атакувати Смоленський авіазавод, на території якого знаходиться аеродром "Північний".

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