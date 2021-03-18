У Підмосков'ї чоловік убив свою сестру через те, що вона часто змінювала чоловіків.
Читайте такожРосіянин зарізав гостя, який "неправильно" нарізав салоПро це пише Telegram-канал Mash.
За попередньою версією слідчих, жінка "не відповідала його уявленням про порядну".
"Нападника звуть Мунір Асадов. Сьогодні вранці напав на свою сестру - 40-річну Лейлу Абасову - в Котельниках. Наздогнав на вулиці, повалив і кілька разів вдарив ножем в груди і в живіт", - йдеться в повідомленні.
Після нападу чоловік викинув зброю в сніг і втік. Все це сталося на очах у підлітка.
Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!
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