Армія Російської Федерації в ніч на 19 грудня вдарила по Одесі та області. Через наслідки дронової атаки тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, нічна атака на Одесу прийшлась і на залізничну інфраструктуру.

"Розтрощено пост на одній зі станцій, а наша залізничниця-сигналістка отримала уламкове поранення. Нашу колегу відразу доставили до лікарні. Поранення некритичне, але роблять операцію. Ми ж зробимо зі свого боку все можливе для її якнайшвидшого відновлення", - заявив посадовець.

Він додав, що попри руйнування, рух в одеському вузлі забезпечено.

У пресслужбі "Укрзалізниці" пояснили, що через обстріл Одещини, у тому числі залізничної інфраструктури, для усунення наслідків внесені зміни до руху приміських поїздів на 19 - 22 грудня.

Зокрема 19 та 20 грудня не курсуватимуть поїзди №6208 Одеса-Головна (06:05) - Роздільна 1 (07:45) та ﻿﻿№6207 Роздільна 1 (09:09) - Одеса-Головна (10:49). Також 19, 20, та 21 грудня не вийдуть на маршрути потяги ﻿﻿№6254 Одеса-Головна (10:50) - Подільськ (14:42), ﻿﻿№6274 Подільськ (14:44) - Помічна (19:30).

Крім того, 20, 21 та 22 грудня не курсуватимуть поїзди ﻿﻿№6273 Помічна (06:20) - Подільськ (11:27) та ﻿﻿№6257 Подільськ (11:29) - Одеса-Головна (15:24).

Залізничники пропонують альтернативні поїзди: ﻿﻿№6252 Одеса-Головна (08:30) - Роздільна 1 (10:05) – Вапнярка; ﻿﻿№6255 Вапнярка - Роздільна 1 (12:21) - Одеса-Головна (14:02); ﻿﻿№6202 Одеса-Головна (16:10) - Роздільна 1 (17:50); ﻿﻿№6272 Подільськ (06:58) - Помічна (11:37); ﻿﻿№6275 Помічна (13:20) - Подільськ (18:11) та ﻿﻿№6259 Вапнярка - Подільськ (14:44) - Одеса-Головна (18:34).

"Просимо врахування оновлення при подорожах", - підкреслюють в "Укрзалізниці"

Росія атакувала Одесу - останні новини

У ніч на 19 грудня армія РФ атакувала Одесу ударними дронами. Через влучання в енергетичні об’єкти частина Пересипського району міста залишилися без води, теплопостачання та світла. Також, за даними прокуратури, пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерхівки, автомобілі, гаражі, що розташовані поряд. Постраждала 58-річна жінка, яку доставлено до лікарні.

Через тривалі повітряні тривоги школам Одеси запропоновано перейти на дистанційну форму роботи.

