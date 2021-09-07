Злочинця затримали, він вже у всьому зізнався.

У російському Кисельовську в покинутому будинку знайшли тіла двох зниклих 10-річних дівчаток – Анастасії Феслер та Уляни Дегтяр. За підозрою у зґвалтуванні та вбивстві школярок затримали 41-річного Віктора Пестернікова, який раніше вже був судимий за педофілію.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Вчора (6 вересня) близько 14:00 подруги вийшли зі школи № 25, рухалися в бік будинку Насті. По дорозі зустріли Віктора Пестернікова, який повів їх у магазин за солодощами, а після – нібито в гості. Насправді вони вирушили в ліс, де він зґвалтував та задушив їх", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що одна з дівчаток Настя торік Настя вже пропадала: "Тоді 8 липня вона пішла з дому на цілу добу. Але тривогу ніхто не бив. Також дівчинка будувала курінь біля свого будинку, тому спокійно могла гуляти допізна".

Вбивство двох 10-річних дівчаток у Росії: що відомо про затриманого

У квітні 2019 року Пестерніков вийшов на свободу після десяти років тюремного покарання.

Наступні вісім років він повинен був перебувати під наглядом, але так і не став на облік й переїхав в інше місто. За даним фактом слідчі порушили кримінальну справу про недбалість правоохоронців, які повинні були вести нагляд.

Повідомляється, що злочинець кілька днів чатував дівчаток у дворі: "На підозрілого типа звернули увагу, але робити нічого не стали – відпускали дітей гуляти, як і раніше".

Він вже нібито зізнався в тому, що зґвалтував і задушив дівчаток.

Автор: Катерина Шварц