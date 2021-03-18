По периметру саду поставили залізний паркан, який зверху "прикрасили" колючим дротом.

Дитячий садок №86 в Набережних Челнах, який одночасно є центром розвитку дитини «Електронік», обнесли колючим дротом.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash Iptash.

По периметру саду поставили залізний паркан, який зверху "прикрасили" колючим дротом. Примітно, що в "Електроніку" займаються діти від трьох до шести років.

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Адміністрація навчального закладу заявила, що це вимушений захід безпеки, адже поруч з центром нібито знаходиться ринок. І для того, щоб захистити дітей від сторонніх, ділянку обнесли.

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Автор: Денис Прядко