Дитячий садок №86 в Набережних Челнах, який одночасно є центром розвитку дитини «Електронік», обнесли колючим дротом.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash Iptash.
По периметру саду поставили залізний паркан, який зверху "прикрасили" колючим дротом. Примітно, що в "Електроніку" займаються діти від трьох до шести років.
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Адміністрація навчального закладу заявила, що це вимушений захід безпеки, адже поруч з центром нібито знаходиться ринок. І для того, щоб захистити дітей від сторонніх, ділянку обнесли.
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