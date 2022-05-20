Росіяни, які залишили Росію через неприйняття війни, зможуть підписати "антивоєнну декларацію".

У суботу, 21 травня, у Вільнюсі пройде Російська антивоєнна конференція, мета якої - спростити життя росіян, що втекли з країни після початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити", поспілкувався з оргкомітетом форуму.

Створений після початку повномасштабного вторгнення в Україну Російський антивоєнний комітет має намір займатися представництвом інтересів росіян, які виступають проти війни.

Комітет має намір скласти "антивоєнну декларацію", підписавши яку, людина делегує комітету право представляти його інтереси.

Передбачається, що підписанти декларації отримуватимуть своєрідний документ "хорошого росіянина". Він би допоміг полегшити росіянам за кордоном перевірки в банках, при отриманні віз, а також відкривав би доступ до сервісів, які недоступні для росіян.

Цю та інші проблеми обговорюватимуть на засіданні антивоєнного комітету в Вільнюсі політики, активісти та експерти.

Як писав УНІАН, влада Росії розглядає введення заборони на згадку в ЗМІ імена артистів, які залишили РФ після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Російський сенатор Сергій Цеков заявив, що"це антиросійські люди, їхні імена треба назавжди забути".

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