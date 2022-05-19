Ймовірно, він намагався незаконно потрапити до США.

Депутата міської думи російського Владивостока від КПРФ Віктора Каменщикова затримали на кордоні Мексики і США.

Про це з посиланням на джерела повідомляють російські ЗМІ.

За словами джерел PrimaMedia і РІА Новини, ймовірною причиною затримання стала спроба депутата незаконно потрапити в США.

Повідомляється також, що у 31-річного Каменщикова є дитина, яка отримала громадянство США у зв'язку з тим, що він був народжена на території країни.

У думі Владивостока поінформували, що Каменщиков числиться чинним депутатом. Але він не з'являється на засіданнях з кінця лютого.

Тоді ж депутат подав заяву про вихід з партії і повідомив про готовність скласти депутатський мандат через незгоду з вторгненням до України.

"Я проти війни в принципі", - говорив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше інший російський депутат від КПРФ заявив, що Росія повинна негайно припинити війну з Україною. Михайло Матвєєв стверджував, що був серед депутатів Держдуми, які проголосували за визнання терористичних псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР", але нібито не очікував, чим це може обернутися.

Вас також можуть зацікавити новини: