Без світла залишилися жителі двох районів.

Два райони Курської області Російської Федерації у вівторок, 29 листопада, залишилися без електропостачання. Місцева влада вже звинуватила українську армію.

"Прямо зараз ЗСУ "обстрілюють" Суджанський район. Всього зафіксовано близько 11 прильотів", - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

При цьому він вказав, що нібито є попадання по об'єкту енергопостачання, що і призвело до відключення світла в Суджанському і Кореневському районах.

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"Після обстрілу фахівці оцінять збиток і почнуть відновлення пошкоджень. Поки інформації про постраждалих немає", - підсумував російський чиновник.

"Бавовна" в Росії - що відомо

Час від часу в Російській Федерації раптово спалахують пожежі і вибухають нафтобази. Наприклад, 6 листопада в Грайворонському районі Бєлгородської області прогриміли вибухи на нафтобазі, а 16 листопада стався вибух на нафтобазі.у селі сталевий кінь Орловської області.

19 листопада ще одні вибух прогримів під Санкт-Петербургом. Цього разу посттрадала газозаправна станція, 27 листопада пожежа спалахнула на території Ангарської нафтохімічної компанії в Сибіру.

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