Одна з них констатувала смерть політика, а інша - працювала психологом у колонії.

Російські ЗМІ розкрили нові деталі загадкової смерті опозиціонера Олексія Навального.

Як пише проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела, смерть Навального констатувала старша фельдшерка єдиної бригади швидкої допомоги філії лікарні райцентру Лабитнанги у селищі Харп Діна Кім.

Саме вона чергувала 16 лютого 2024 року і приїхала в колонію за викликом на лінію 03. З того часу вона відмовляється спілкуватися, блокуючи всі дзвінки та повідомлення.

Відео дня

Ще одним мовчазним свідком у трагедії Олексія Навального є вже колишній головний психолог колонії Наталія Канакі. Проект зазначає, що посадовим обов'язком Канакі було обов'язкове спілкування із в'язнями.

"Невдовзі після загибелі Навального, жінка звільнилася (це сталося на початку 2024 року) і не виходить на зв'язок. Навіть із друзями. При цьому в Канакі вкрай непрості родичі. Один очолює відділ спеціального призначення в УФСВП, інший - заступник начальника з БіОР однієї з колоній регіону", - пише проект.

Смерть Олексія Навального - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого 2024 року стало відомо, що російський опозиціонер та політв'язень Кремля Олексій Навальний помер у колонії Ямало-Ненецького округу РФ.

Західні політики одразу заявили, що Навального було вбито режимом президента РФ Володимира Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: