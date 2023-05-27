Російський терорист поскаржився, що поки що не зробив видатну кар'єру на відміну від Євгена Пригожина.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) відпустив чергову "шпильку" на адресу засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і заявив, що якби в молодості був таким же насильником-рецидивістом - зробив би куди більш вдалу кар'єру й навіть, можливо, очолив би армію найманців.

У своєму Telegram Гіркін вказав, що Пригожин двічі сидів за кримінальними статтями за шахрайство, розбій та сутенерство неповнолітніх, а також мав відношення до найбільшої фінансової піраміди у РФ ("МММ").

Терорист "пустився" у філософствування на тему, чи дорікали б йому за такі "давні справи", або у нього б вийшло очолити один з регіонів РФ або стати ватажком ПВК як Пригожин.

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"Будь я гарсоном-рецидивістом або шахраєм-мокрицею, то, напевно, вже давно зробив би видатну і круту кар'єру - очолював би регіон Російської Федерації або командував цілою армією найманців...",- написав Гіркін.

Гіркін оголосив, що Пригожин в Кремлі всіх "зжере"

Нагадаємо, що раніше терорист Гіркін обурився, що деякі політичні особи в РФ "за вуха" тягнуть засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина до влади. Він відзначився "сумним" передбаченням для таких благодійників і заявив, що отримавши більше влади Пригожин не посоромиться всіх в Кремлі "зжерти".

За словами Гіркіна, ватажок "вагнерівців" позбавлений честі, тому не варто розраховувати на дружні зв'язки з ним або взаємні домовленості.

Пізніше Гіркін дорікнув "кадрових" генералів РФ в раболіпстві перед Пригожиним і заявив, що таким особам, як Герасимов, Суровікін, Лапін, Євкуров і Теплинський - час подати у відставку.

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